Hakkari'de ortaya çıktı! Etçil çekirge görenleri şaşırttı
Son dakika haberi... Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünde bulunan etçil çekirge görenleri şaşırttı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ekolojik döngüye zarar verilmediği sürece korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.
Konuyla ilgili bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ekolojik döngüye zarar verilmediği sürece korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.
"EKOLOJİK DENGE BOZULABİLİR"
Prof. Dr. Aslan, "Özellikle son zamanlarda Hakkari ve yöresindeki keklik avlanmasının yasaklanması için bir takım kısıtlamalar getirildi. Yöredeki vatandaşlarımızın doğal çevre bilgisinin artırılması için sempozyumlar yapıldı. Keklik avlanmasının dengede tutulması sayesinde çekirgelerin popülasyonu dengede kalır. Keklik ve birçok yabani kuş türü çekirge ile beslendiği için ekolojik dengenin bozulmaması çok önemlidir. Çekirgeler özellikle yeşil alanları tercih etmektedir. Bölgedeki iklim şartları ile birlikte şu an Çukurca bölgesinde rastlanan etçil çekirge türü sürü halinde olmadığı için tehlike olmamakla beraber ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuyor. Fakat sürü halinde sirkülasyonu artarsa ve ekinlere zarar verirse, maalesef o zaman ekolojik denge bozulacak" dedi.
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