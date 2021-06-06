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Hakkari'de ortaya çıktı! Etçil çekirge görenleri şaşırttı

Son dakika haberi... ’nin ilçesine bağlı Akkaya köyünde bulunan çekirge görenleri şaşırttı. Müdürü Prof. Dr. , ekolojik döngüye zarar verilmediği sürece korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Hakkari'de ortaya çıktı! Etçil çekirge görenleri şaşırttı

Konuyla ilgili bilgi veren Müdürü Prof. Dr. , ekolojik döngüye zarar verilmediği sürece korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

"EKOLOJİK DENGE BOZULABİLİR"

Prof. Dr. Aslan, "Özellikle son zamanlarda Hakkari ve yöresindeki keklik avlanmasının yasaklanması için bir takım kısıtlamalar getirildi. Yöredeki vatandaşlarımızın doğal çevre bilgisinin artırılması için sempozyumlar yapıldı. Keklik avlanmasının dengede tutulması sayesinde çekirgelerin popülasyonu dengede kalır. Keklik ve birçok yabani kuş türü çekirge ile beslendiği için ekolojik dengenin bozulmaması çok önemlidir. Çekirgeler özellikle yeşil alanları tercih etmektedir. Bölgedeki iklim şartları ile birlikte şu an Çukurca bölgesinde rastlanan etçil çekirge türü sürü halinde olmadığı için tehlike olmamakla beraber ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuyor. Fakat sürü halinde sirkülasyonu artarsa ve ekinlere zarar verirse, maalesef o zaman ekolojik denge bozulacak" dedi.

Görenleri şaşırttı! Etçil... GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI! ETÇİL...

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