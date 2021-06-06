Bozayı ailesinin banyo keyfi! Suda eğlenen ayılar fotokapana yansıdı
Tunceli'de bozayı ailesi, milli parklar ekiplerinin doğaya bıraktığı suyun içinde banyo keyfi yaptı. Tebessüm ettiren o anlar, fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
YAŞAM A Haber
Bozayı ailesinin banyo keyfi fotokapana yansıdı. Tebessüm ettiren bu görüntüler Tunceli'nin Nazmiye ilçesinden.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak için onların uğrak noktalarına su yalağı kurup bağlantılarını gerçekleştirmişti.
Kırsal alanda dolaşan anne ayı ve 2 yavrusu, suyu fark edince sevindi. Önce su ihtiyacını giderdiler sonra da banyo keyfi yaptılar.
Suda eğlenceli vakit geçiren ayılar zaman zaman onları görüntüleyen fotokapanlarla da oynadı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de o sevimli görüntüleri sosyal medya hesabından "ayılar halinden mutlu" notuyla paylaştı.
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