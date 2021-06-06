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Bozayı ailesinin banyo keyfi! Suda eğlenen ayılar fotokapana yansıdı

'de bozayı ailesi, milli parklar ekiplerinin doğaya bıraktığı suyun içinde banyo keyfi yaptı. Tebessüm ettiren o anlar, fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı de o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Bozayı ailesinin banyo keyfi! Suda eğlenen ayılar fotokapana yansıdı

Bozayı ailesinin banyo keyfi fotokapana yansıdı. Tebessüm ettiren bu görüntüler Tunceli'nin Nazmiye ilçesinden.

Bozayı ailesinin banyo keyfi! Suda eğlenen ayılar fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak için onların uğrak noktalarına su yalağı kurup bağlantılarını gerçekleştirmişti.

Bozayı ailesinin banyo keyfi! Suda eğlenen ayılar fotokapana yansıdı

Kırsal alanda dolaşan anne ayı ve 2 yavrusu, suyu fark edince sevindi. Önce su ihtiyacını giderdiler sonra da banyo keyfi yaptılar.

Bozayı ailesinin banyo keyfi! Suda eğlenen ayılar fotokapana yansıdı

Suda eğlenceli vakit geçiren ayılar zaman zaman onları görüntüleyen fotokapanlarla da oynadı.

Bozayı ailesinin banyo keyfi! Suda eğlenen ayılar fotokapana yansıdı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de o sevimli görüntüleri sosyal medya hesabından "ayılar halinden mutlu" notuyla paylaştı.

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