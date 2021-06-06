Koronavirüsten kurtulup bebeğine kavuşan İsminaz: Öldüm ve yeniden doğdum

Bu hastaların yoğun bakımda çok uzun süre yattığı için ECMO'dan ayrıldıktan sonra mutlaka fizik tedavi rehabilitasyonu alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırali, genç annenin yoğun bakımda her şeyi yeniden öğrendiğini söyledi ve ekledi:

"Bir nevi yeniden yürümeyi öğreniyorlar, yeniden ayakta durmayı öğreniyorlar. Sonuçta hasta artık tamamen Covid öncesi dönemdeki tüm fiziksel aktivitelerini yapar hale gelince taburcu ediliyor. Biz bu tedavi ile bir değil iki cana hayat verdiğimizi düşünüyoruz. Bebeğini hiç görememişti. Yoğun bakımdaki ECMO tedavisi bitip daha sonra rehabilitasyon aşamasına geldiğinde, moral destek olması açısından tabletle görüntülü olarak ailesi ile görüştürüldü. Bebeğini uzaktan da olsa gördü o sırada. Ama İsminaz'da gördük ki bu görüşmeden sonra hayata tutunma azmi çok daha arttı, çok daha hızlı bir şekilde iyileşmek istedi. Şimdi de buradan evine girecek ve orada da ilk defa bebeğinin kokusunu içine çekecek."