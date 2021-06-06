A Haber Ovacık'ta doğa harikası Munzur Çayı'nı görüntüledi! Terörden temizlendi turistler akın etti
A Haber Türk askerinin terörden temizlediği Ovacık'ı ziyaret etti. Bölgeyi görüntüleyen A Haber, güven ortamının oluşmasıyla doğanın ilgi gördüğünü gözler önüne serdi. Yerli ve yabancı turisler Munzur Çayı'nın gözelerine ilgi gösterdi.
A Haber'in de ziyaret ettiği Munzur Çayı'nı oluşturan oluklar turistlerin dikkatini çekti. Doğasıyla bilinen Ovacık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla güvenli bölge haline geldi.
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