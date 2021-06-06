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A Haber Ovacık'ta doğa harikası Munzur Çayı'nı görüntüledi! Terörden temizlendi turistler akın etti

Türk askerinin terörden temizlediği 'ı ziyaret etti. Bölgeyi görüntüleyen A Haber, güven ortamının oluşmasıyla doğanın ilgi gördüğünü gözler önüne serdi. Yerli ve yabancı turisler 'nın gözelerine ilgi gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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A Haber Ovacık'ta doğa harikası Munzur Çayı'nı görüntüledi! Terörden temizlendi turistler akın etti

Mehmetçik sınır ötesindeki ve içerideki teröristlerle amansız mücadelesine devam ediyor. 'nin ilçesinin teröristlerden temizlenmesiyle doğa harikası ziyaretçi akınına uğradı.

'in de ziyaret ettiği 'nı oluşturan oluklar turistlerin dikkatini çekti. Doğasıyla bilinen Ovacık 'nin operasyonlarıyla güvenli bölge haline geldi.

Terörden temizlenen bölgeler artık yerli ve yababcı turistlerin uğrak noktası oldu.

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