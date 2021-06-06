Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi
Manisa'nın Demirci ilçesinde 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının sertifikalı fidan desteğinden faydalanarak 60 dekar arazisinde 2 bin 500 badem fidanını toprakla buluşturan Cihan Yıldırım, yurt dışına "organik badem" gönderiyor. Üretici Cihan Yıldırım, "Ağaçlarımız tam anlamıyla verime geldiğinde 50 ton rekolteye ulaşacağız. O zaman daha fazla ülkeye ihracat yapıp, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Hem iç piyasaya hem de yurt dışına sürekli ürün gönderen bir marka olmayı hedefliyoruz" dedi.
Hünnap, kiraz ve cevizin yanında son yıllardan badem üretiminin de arttığı Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticiler hasada hazırlanıyor. 7 bin dekar arazide badem üretilen ilçede bu yıl, ilkbaharın başında etkili olan zirai don nedeniyle 100 ton civarında rekolte bekleniyor.
Üretici Cihan Yıldırım da kendi markasıyla ilçedeki badem üreticilerinin arasında öne çıkıyor. 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı sertifikalı fidan desteğinden yararlanarak 60 dekarlık araziye 2 bin 500 badem fidanı diken Yıldırım, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine badem satıyor.
Yıldırım, arazisinde organik tarım uygulamaları yaptığını, 12 ay boyunca emek verdiğini belirterek, geçen yıl ilk kez hasat ettiği 3,5 ton bademi kendi markasıyla piyasaya sunduğunu anlattı.
İlk ürününü, yurt içinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Almanya, Rusya, İngiltere ile bazı Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine gönderdiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen yıl gönderdiğim ürünlerden olumlu dönüşler aldım ve bu durum yeni talep olarak bana geri döndü. Bu yıl 8 tona yakın badem bekliyoruz. İyi besliyoruz ağaçlarımızı. Organik olarak sulamadan sonra bitki ve hayvan gübreleri ile besleme yöntemi yapıyorum." dedi.
Yıldırım, markasını dünya çapında duyurmak istediğini dile getirerek, "Ağaçlarımız tam anlamıyla verime geldiğinde 50 ton rekolteye ulaşacağız, o zaman daha fazla ülkeye ihracat yapıp ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Demirci'den doğan bir marka olarak hem iç piyasaya hem de yurt dışına sürekli ürün gönderen bir marka olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de ilçede her geçen yıl bademciliğin geliştiğini, özellikle ferragnes ve ferraduel cinsi bademlerin ilçe iklimine uygun olduğunu söyledi.
Normal şartlarda bu yıl 200 ton civarında badem rekoltesi hedeflerken ilkbahardaki zirai donun etkisiyle hedeflerini yüzde 50 kayıpla revize ettiklerini dile getiren Köse, "Don hadisesinin etkili olduğu alanlarda üretim azalması sebebiyle 100 ton üzerinde bir rekolte bekliyoruz.
Badem başta olmak üzere meyve üzerine tesis kurmak isteyenleri Bakanlığımızın projelerinden yararlanmaları için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının her zaman çiftçinin yanında olduğunu, katma değer üreten, ülke ekonomisine katkı sunan bütün girişimleri desteklediklerini sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...
- Bittorrent coin grafik değerlendirmesi nasıl? BitTorrent yükselişe geçecek mi? İşte uzman yorumları..
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?