07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

'nın ilçesinde 6 yıl önce Bakanlığının sertifikalı fidan desteğinden faydalanarak 60 dekar arazisinde 2 bin 500 badem fidanını toprakla buluşturan , yurt dışına "organik badem" gönderiyor. Üretici Cihan Yıldırım, "Ağaçlarımız tam anlamıyla verime geldiğinde 50 ton rekolteye ulaşacağız. O zaman daha fazla ülkeye ihracat yapıp, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Hem iç piyasaya hem de yurt dışına sürekli ürün gönderen bir marka olmayı hedefliyoruz" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Hünnap, kiraz ve cevizin yanında son yıllardan badem üretiminin de arttığı Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticiler hasada hazırlanıyor. 7 bin dekar arazide badem üretilen ilçede bu yıl, ilkbaharın başında etkili olan zirai don nedeniyle 100 ton civarında rekolte bekleniyor.

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Üretici Cihan Yıldırım da kendi markasıyla ilçedeki badem üreticilerinin arasında öne çıkıyor. 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı sertifikalı fidan desteğinden yararlanarak 60 dekarlık araziye 2 bin 500 badem fidanı diken Yıldırım, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine badem satıyor.

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Yıldırım, arazisinde organik tarım uygulamaları yaptığını, 12 ay boyunca emek verdiğini belirterek, geçen yıl ilk kez hasat ettiği 3,5 ton bademi kendi markasıyla piyasaya sunduğunu anlattı.

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

İlk ürününü, yurt içinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Almanya, Rusya, İngiltere ile bazı Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine gönderdiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen yıl gönderdiğim ürünlerden olumlu dönüşler aldım ve bu durum yeni talep olarak bana geri döndü. Bu yıl 8 tona yakın badem bekliyoruz. İyi besliyoruz ağaçlarımızı. Organik olarak sulamadan sonra bitki ve hayvan gübreleri ile besleme yöntemi yapıyorum." dedi.

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Yıldırım, markasını dünya çapında duyurmak istediğini dile getirerek, "Ağaçlarımız tam anlamıyla verime geldiğinde 50 ton rekolteye ulaşacağız, o zaman daha fazla ülkeye ihracat yapıp ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Demirci'den doğan bir marka olarak hem iç piyasaya hem de yurt dışına sürekli ürün gönderen bir marka olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de ilçede her geçen yıl bademciliğin geliştiğini, özellikle ferragnes ve ferraduel cinsi bademlerin ilçe iklimine uygun olduğunu söyledi.

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Normal şartlarda bu yıl 200 ton civarında badem rekoltesi hedeflerken ilkbahardaki zirai donun etkisiyle hedeflerini yüzde 50 kayıpla revize ettiklerini dile getiren Köse, "Don hadisesinin etkili olduğu alanlarda üretim azalması sebebiyle 100 ton üzerinde bir rekolte bekliyoruz.

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Badem başta olmak üzere meyve üzerine tesis kurmak isteyenleri Bakanlığımızın projelerinden yararlanmaları için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet destek verdi piyasaya sürdü! Ülkeler sıraya girdi

Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının her zaman çiftçinin yanında olduğunu, katma değer üreten, ülke ekonomisine katkı sunan bütün girişimleri desteklediklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA