Acımasız koca genç kadına dehşeti yaşattı! Kan donduran olay
Son dakika haberine göre; İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Mutlu'nun silahlı saldırısında ağır yaralanan bir çocuk annesi Sabiha Mutlu, 4 defa ameliyat oldu ama iyileşemedi. Mağdur kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.
Şişli'de yaşayan 27 yaşındaki bir çocuk annesi Sabiha Mutlu, boşanma aşamasında olduğu 8 yıllık eşi Samet Mutlu'nun silahlı saldırısına uğramış ve 5 kurşunla vurularak ağır yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Sabiha Mutlu 4 defa ameliyat oldu ancak sağlığına geri kavuşamadı.
Sağ diz kapağı parçalanarak işlevsiz hale geldi, sol bacağındaki baldır kemiği ise tam anlamıyla tuzla buz oldu. Sağ elinde de ağır hasar oluşan Mutlu, felç kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Eşi tarafından ilk defa darp edilmediğini belirten anne Mutlu, yaşadığı dehşetin bütün detaylarını SABAH'a anlattı.
BİRLİKTE OLAMADIM DİYE DARP ETTİ
Eşi tarafından ilk defa hamileliğinin 8'inci ayında darp edildiğini belirten Sabiha Mutlu "Eşim beni ilk defa hamileliğimin son aylarında dövdü. Doğumdan sonra da rahat bırakmadı. Benimle birlikte olmak istedi ama doğum kanamam olduğu için birlikte olamadım. Bu yüzden beni darp edip bütün gün bıçakla başımda bekledi" diye konuştu.
KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM
Kızımın doğumdan sonra da sürekli darp edildiğini ifade eden Sabiha Mutlu "Eşim beni kızımın önünde döverdi, hiç acıması yoktu. Geçen yıl Ağutos ayında da yine tartıştık. Kızımla beraber arabanın arka koltuğunda oturuyordum. Bir anda el frenini çekip arka kapıyı açtı. Belinden çıkardığı kurusıkı silahı bana ve kızıma doğrultu. Gözlerimi kapatıp kelime-i şehadet getirdim. Ateş etti, elimde hasar oluştu ama şükürler olsun ki kızıma bir şey olmadı" dedi.
ÇOCUĞUM ESRAR SARMAYI ÖĞRENDİ
Yaşadığı olayların ardından boşanma davası açtığını belirten anne Mutlu "Boşanma davası açtıktan sonra kızımın geçici velayeti bana verildi. Haftanın bir günü ise babasının yanında vakit geçiriyordu. Babası uyuşturucu kullandığı için kızım bu süre içerisinde esrar nasıl sarılır onu bile öğrenmiş. Sorsanız gösterebilir size" ifadelerini kullandı.
ANNENİN AYAĞINA SIKIP GELECEĞİM
Mutlu "Geçen hafta Pazar günü kızım babasının yanındaydı. Gece olmasına rağmen kızımı geri getirmedi. Ben de kızımı almak için yanına gittiğimde silahıyla aşağıya indi. Kızıma da "Annenin ayağına sıkıp geleceğim" demiş.
Daha sonra üzerime şarjör boşalttı. Şu an sağ diz kapağım, sol baldırı kemiğim ve sağ elim tamamıyla kullanılamaz halde. Birinin yardımıyla bile tuvalete gidemiyorum. Ben belki de felçli olarak kalacağım. Bu adamın iki sene yatıp çıkmasını istemiyorum, hakkettiği cezayı alsın istiyorum" diye konuştu.
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