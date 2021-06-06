Acımasız koca genç kadına dehşeti yaşattı! Kan donduran olay

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM

Kızımın doğumdan sonra da sürekli darp edildiğini ifade eden Sabiha Mutlu "Eşim beni kızımın önünde döverdi, hiç acıması yoktu. Geçen yıl Ağutos ayında da yine tartıştık. Kızımla beraber arabanın arka koltuğunda oturuyordum. Bir anda el frenini çekip arka kapıyı açtı. Belinden çıkardığı kurusıkı silahı bana ve kızıma doğrultu. Gözlerimi kapatıp kelime-i şehadet getirdim. Ateş etti, elimde hasar oluştu ama şükürler olsun ki kızıma bir şey olmadı" dedi.