05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Son dakika haberine göre; 'nin ilçesi açıklarında unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvacık Bademli sahili açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 kişi kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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