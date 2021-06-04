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Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem (2021 SON DEPREMLER)

AFAD’dan yapılan açıklamasına göre; açıklarında saat 23:23’te 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem 2021 SON DEPREMLER

SON DAKİKA | Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.

2021 SON DEPREMLER

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