Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem (2021 SON DEPREMLER)
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla Datça açıklarında saat 23:23’te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DAKİKA | Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.
2021 SON DEPREMLER
2021 SON DEPREMLER
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