Son dakika: Kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı





Kebapçı kapalı olduğundan dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis iş yerinde yaptığı incelemede çok sayıda isabet olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan delil çalışmalarında 4 tane kalaşnikof boş kovanı 5 tane 9 milimetre boş kovan ele geçirdi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.