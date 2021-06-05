05 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı

Son dakika: Kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı

Son dakika haberine göre; ’da kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli bir kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile silahlı saldırı düzenlendi. Kebapçının kapalı olmasından dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı

Olay, saat 01.45 sıralarında bağlı üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli ön ve arka plakalı olmayan bir otomobille kebapçıya yanaştı.

Şüpheliler ardından otomobilden inerek kalaşnikof ve tabanca ile iş yerine defalarca ateş açtı. Ardından şüpheliler otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Uzun namlulu silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.



Kebapçı kapalı olduğundan dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis iş yerinde yaptığı incelemede çok sayıda isabet olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan delil çalışmalarında 4 tane kalaşnikof boş kovanı 5 tane 9 milimetre boş kovan ele geçirdi.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA