Sakarya'da miras kavgası katliamla sonuçlandı! Bir aile yok oldu

Önceki gün ise bu kez 2 kardeşin çocukları Yavuz ve Gökhan Şanlı arasında, kahvehanede otururken yine aynı nedenle tartışma çıktı. Araya giren mahalleli kavgayı önlerken, kuzenler kahvehaneden ayrıldı. Ardından evdeki tabancayı alan 41 yaşındaki Yavuz Şanlı, amcasının evini bastı.