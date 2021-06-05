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Sakarya'da miras kavgası katliamla sonuçlandı! Bir aile yok oldu

Son dakika haberine göre;'nın Erenler ilçesinde miras sebebi ile çıkan ve 3 kişinin ölmesi ile sonuçlanan acı olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın; amcası, yengesi ile kuzenini daha önceden satılan bir arazinin parasının paylaşılamaması sebebi ile öldürdüğü iddia edildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Sakarya'da miras kavgası katliamla sonuçlandı! Bir aile yok oldu

'da yaşayan Şanlı, miras kavgasında, amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü. Zanlının babası 'nın da ölen yengeyi bir ay önce ayağından yaraladığı ortaya çıktı.

AMCASININ EVİNİ BASTI

Kavgayı ayırmak için araya giren 'nın eşi , Salih Şanlı'nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Salih Şanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Önceki gün ise bu kez 2 kardeşin çocukları Yavuz ve arasında, kahvehanede otururken yine aynı nedenle tartışma çıktı. Araya giren mahalleli kavgayı önlerken, kuzenler kahvehaneden ayrıldı. Ardından evdeki tabancayı alan 41 yaşındaki , amcasının evini bastı.

Gökhan Şanlı

Önce bahçedeki 67 yaşındaki amcası Saffet Şanlı ve 54 yaşındaki yengesi , ardından da sesleri duyunca evden çıkan 36 yaşındaki Gökhan Şanlı'yı vuran Yavuz Şanlı, otomobiline binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Saffet ve Nuran Şanlı'nın öldüğünü belirledi.

Yavuz Şanlı

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Gökhan Şanlı da kaldırıldığı 'nde kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de ayağından yaralanan Yavuz Şanlı tedavi için gittiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalandı.

Miras kavgasına kurban giden aile, otopsilerinin ardından mahallesinde toprağa verildi.

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