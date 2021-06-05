Ankara'da kırık koluyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde sabaha karşı kolu kırık olmasına rağmen bir evin duvarına tırmanarak pencereden cep telefonu çalan Mehmet E.Ç., polis tarafından yakalandı. Cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen şüphelinin 66 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Duvara tırmanarak pencereden eve giren hırsız, Muhittin G.'nin cep telefonunu çalarak pencereden kaçtı. Olay sırasında duyduğu seslere uyanan Muhittin G., pencereden birinin çıktığını gördü. Bunun üzerine Muhittin G., polisi arayarak, şikâyette bulundu.
İhbar üzerine, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, Muhittin G.'nin verdiği ifade ve izledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlık şüphelisinin Mehmet E.Ç. olduğunu tespit etti.
Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan Mehmet E.Ç.'nin ilk ifadesinde suçu kabul ettiği ve telefonu 500 TL karşılığında sattığı öğrenildi. Ayrıca, şüphelinin bir kolunun kırık olduğu belirlendi.
Cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen şüphelinin; açıktan hırsızlıktan 38, evden hırsızlıktan 14, bisiklet hırsızlığından 5, iş yerinden hırsızlıktan 1, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 ve diğer suçlar 6 olmak üzere toplam 66 Adet suç kaydının olduğu belirtildi.
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