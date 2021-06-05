05 Haziran 2021, Cumartesi
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Bacağına kene yapışan kadın tedavi altına alındı

'nin ilçesinde bacağına kene yapışan Hacer Karakaş (52), tedavi altına alındı. Gözetim altında tutulan Karakaş'ın bacağına yapışan kenenin türü, yapılacak tahlillerin ardından belirlenecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Bacağına kene yapışan kadın tedavi altına alındı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Delice ilçesi Hamitli Köyü'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde çalışan Hacer Karakaş, akşam saatlerinde bacağına kene yapıştığını fark etti.

Durumu ailesine söyleyen Karakaş, bacağına yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttı. Keneyi çıkarttıktan sonda Delice Devlet Hastanesi'ne giden Karakaş, burada yapılan ilk tedavinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Tahlilleri yapılan yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözetim altında tutulan Karakaş'ın bacağına yapışan kenenin türü, yapılacak tahlillerin ardından belirlenecek.

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