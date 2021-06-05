05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı

Son dakika haberine göre Kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde 'da trafik yoğunluğu yaşandı. girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde 'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

O noktalardan biri de girişi oldu.

Trafik polisleri köprü girişi mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

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