Son dakika: İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı
Son dakika haberine göre Kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...
- Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!
- LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...
- 9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...
- Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...
- Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti...
- Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- Ve belli oldu! Borcu olanları yakından ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...
- Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...
- Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...
- Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...