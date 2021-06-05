Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti! Çığlık atarak kurtuldu

Aynı gün ve aynı saatlerde bir başka kadını daha taciz ettiği yine güvenlik kameralara takıldı. Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kameranın incelenmesi sonucu şahsın S.Ç olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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