Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti! Çığlık atarak kurtuldu
Bursa'da güpegündüz cadde ortasında kadınları taciz ederek kaçan sapık şehirde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu. Polis tarafından yakalanan tacizci tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre kadınları arkadan takip edip taciz girişiminde bulunan sapık S.Ç(26) 61 ayrı kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Sabahın erken saatlerinde cadde üzerinde yürüyen genç kadına taciz girişiminde bulunan S.Ç(26) önce kadını arkasından bir süre takip etti.
Sonra caddenin boş olduğunu görünce genç kadına elle tacizde bulundu . Olayın şokunu atlatamayan genç kadın ise önce çığlık attı ardından sinir krizi geçirdi. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı. Tacizde bulunan S.Ç, olayın ardından koşar adımlarla olay yerinden uzaklaştı.
İKİNCİ TACİZ GİRİŞİMİNDE DE HEDEF YALNIZ KADINLARDI
Bu olayın hemen ardından ikinci kez taciz girişiminde bulunan sapık yine cadde üzerinde yalnız yürüyen kadınları hedef aldı.Diğer taciz girişimlerine benzer şekilde hedefine odaklanan tacizci, caddede yalnız yürüyen kadınları hedef aldı.
Yaşananlar üzerine görüntüleri güvenlik kameralarından izleyen Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kameranın incelenmesi sonucu şahsın S.Ç olduğu belirlendi. Hakkında yapılan incelemeler sonucu asayiş şube ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilip tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.
SAPIK TUTUKLANDI
Bursa'da güpegündüz cadde ortasında kadınları taciz ederek kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay günün erken saatlerinde yüzde 50 engelli olduğu belirlenen S.Ç. (39) isimli vatandaşın cadde ortasında yoldan geçen kadınlara tacizde bulunması izleyenleri dehşete düşürdü.
Aynı gün ve aynı saatlerde bir başka kadını daha taciz ettiği yine güvenlik kameralara takıldı. Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kameranın incelenmesi sonucu şahsın S.Ç olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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