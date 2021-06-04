04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi

Son dakika: Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi

Son dakika haberine göre Sancaktepe 'nda kontrolden çıkan TIR bariyerlere girdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi

Kaza saat 14.30 sıralarında istikameti ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre 16 AKU 521 plakalı TIR'ın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyerlere parçaladıktan sonra yön levhası direğine çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Otoyol görevlileri ve jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Parçalanan bariyerler görevliler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA