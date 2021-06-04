Antalya’da 8 yaşındaki kardeşini öldüren Sinan Yüksel’e ömür boyu hapis cezası

'8 AYDIR EVDE DUVARLARLA KONUŞUYORMUŞ'

Baba Osman Yüksel de, "İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmiyoruz. Oğlum 8 aydır evde duvarlarla konuşuyormuş. Annesi öyle söyledi. Akli sağlığının yerinde olup olmadığı için yeniden rapor alınsın" diye konuştu.

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanık Sinan Yüksel'in suçunun sabit olduğu ve savcının esas hakkındaki görüşüne katıldıklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını belirtti. Müvekkilinin normal olmadığını söyleyen avukat, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini ve yeniden rapor alınmasını istedi. Avukat, müvekkilinin beraatini ya da adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

'HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUM'

Mahkeme başkanı karar duruşması olduğunu hatırlattığı sanık Sinan Yüksel'e son sözlerini sordu. Sanık Sinan Yüksel bunun üzerine, "Ben olay günü polise kendim gittim. Olayı anlattım. Kaçmadım. Ben hastaneye gitmek istemiyorum. Orada benim psikolojim daha fazla bozuluyor. Hastaneye gitmemek için intihar girişiminde bulundum. Böyle bir olay olduğu için çok pişmanım" dedi.

Verilen aranın ardından sanık Sinan Yüksel'e 'öz kardeşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Sanığın mahkemede hal ve hareketleriyle saygılı davranışları nedeniyle indirim yapan heyet, Sinan Yüksel'in cezasını ömür boyu hapse çevirdi. Kararın okumasının ardından sanık Sinan Yüksel, "Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Kaç yıl oluyor hapis cezası?" diye sorunca mahkeme başkanı, "Sen cezanın kaç yıl olacağını infaz savcısına sor. Biz müebbet hapis cezası verdik" dedi.