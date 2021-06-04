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İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi

ilçesinde polisin depoya yaptığı baskında, 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ayrıca elektrikli aktarım düzeneği de ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.06.2021
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İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesindeki depoda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada plastik tank ve varillerde 16 bin 600 litre kaçak mazot ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirdi, M.Y. gözaltına alındı.

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