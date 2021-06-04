Cansız bedeni 5 yıl boyunca sandıkta saklanmıştı! İşte vahşetin görüntüleri
5 yıldır aranan Nesrişah Yorgun'un cansız bedeni bir sandıktan çıkmıştı. Iğdır'dan gelen haber Türkiye gündemine otururken vahşetin görüntüleri ortaya çıktı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü, 5 yıl önce kayıp dosyası açılan Nesrişah Yorgun'un dosyasını 4 ay önce yeniden açtı. Kayıp ilanı verildiği güne dair tüm kamera görüntüleri incelendi.
5 yıldır kayıp olan Nesrişah Yorgun'un, boşandığı eşi Eyüp Yıldızhan tarafından öldürüp, sandık içinde apartmanın bodrum katına gömdüğü ve üzerinin fayansla kapladığı ortaya çıktı. Eve giren sandığın evden çıkmadığını anlayan özel ekip, sandığı aramaya başladı.
Kayıp kadının oturduğu evin bodrum katındaki fayanslarla çevrili sandık, köpekler tarafından incelendi. Sonrasında sandık açıldığında içinden Nesrişah Yorgun'un cesedi çıktı.Boşandığı kocası tarafından öldürüldüğü tespit edilen kadın, otopsi için morga kaldırıldı. Cezaevinde bulunan koca ise yeniden yargılanmaya başlandı. Olayda yardım eden bir kişi ise cinayeti itiraf etti.
Olay gecesi evde bulunan çiftin 8 kızından 22 yaşındaki N. N. Y. ise ifadesinde babasının annesinin içeceğine ve kendisinin meyve suyuna uyku hapı attığını, uyandığında ise her yerde kan izleri olduğunu söyledi.
Annesini sorduğunda babasının, "Burnuna yumruk vurdum kanadı, o da evi terk etti" cevabını verdiğini anlatan genç kız ayrıca, olay sabahı babasının tecavüzüne uğradığını iddia etti.
Çocuklarının özgürlüğünü kısıtlama suçundan tutuklu olan Yıldızhan'a yardım ettiği belirlenen arkadaşı İhsan Alver de tutuklandı.
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