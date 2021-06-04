Cansız bedeni 5 yıl boyunca sandıkta saklanmıştı! İşte vahşetin görüntüleri

Kayıp kadının oturduğu evin bodrum katındaki fayanslarla çevrili sandık, köpekler tarafından incelendi. Sonrasında sandık açıldığında içinden Nesrişah Yorgun'un cesedi çıktı.Boşandığı kocası tarafından öldürüldüğü tespit edilen kadın, otopsi için morga kaldırıldı. Cezaevinde bulunan koca ise yeniden yargılanmaya başlandı. Olayda yardım eden bir kişi ise cinayeti itiraf etti.