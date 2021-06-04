Batman’da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı akılı cep telefonu ele geçirildi.
YAŞAM İHA
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında,
Diyarbakır-Batman yolu yeni köprü girişinde yapılan uygulamada durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
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