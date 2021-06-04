04 Haziran 2021, Cuma
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Batman’da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı akılı cep telefonu ele geçirildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Batman’da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında,

-Batman yolu yeni köprü girişinde yapılan uygulamada durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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