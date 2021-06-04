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Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan büyük hasara neden oldu

ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan 'nde kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Dün saat 16.00'da başlayan yangının yol açtığı zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan büyük hasara neden oldu

ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan 'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Dün saat 16.00 sıralarında Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında başlayarak diğer dükkanlara sıçrayan yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışması yaptığı yangında, birçok dükkanın kullanılmaz hale geldiği görüldü. Dükkanların önlerindeki araçlar da büyük zarar gördü.

Olay anında çekilen bir kare

Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

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