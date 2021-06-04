Konya’da hamile eşini öldüren katil kocanın telefonundaki aramalar şoke etti
Konya'da 6 ay önce hamile eşi 35 yaşındaki Sadife Yüzer'i öldüren 36 yaşındaki Ali Rıza Yüzer'in cep telefonunda ağızları açık bırakan veriler ortaya çıktı. Katil koca telefonundan "Silah ve silah ruhsatı nasıl alınır? Baba ile oğlunun kanı uyuşuyor mu?" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.
Katil zanlısının telefonundan "Silah ve silah ruhsatı nasıl alınır, DNA testi nasıl yapılır, baba ile oğlunun kanı uyuşuyor mu?" gibi aramalar yaptığı ve son zamanlarda da en çok cinayet haberleri okuduğu tespit edildi.
Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, bunun yanı sıra rüyada ölü görmek, rüyada şeytan görmek gibi aramalar da dikkat çekti.
Öte yandan geçen hafta görülen ilk duruşmasının ardından, sanık Yüzer'in babasının, Yıldız ailesine kemerle saldırdığı ortaya çıktı.
Yıldız ailesi, polis merkezine giderek tehdit ve hakarete uğradıkları gerekçesiyle şikâyetçi oldu.
Karşı taraf da kendilerine saldırıldığını belirterek Yıldız ailesinden şikâyetçi oldu. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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