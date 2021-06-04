Antalya'da çocukların fotoğraf ve videosunu çeken 2 kişiye tekmeli tepki

Otelde tatil yapan bir aile çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia eden yabancı uyruklu bir kişiyi fark etti. Telefonla konuşan kişiye hem sözlü hem de tekme atmaya çalışarak tepki gösteren aile o anları da cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı.