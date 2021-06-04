04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da çocukların fotoğraf ve videosunu çeken 2 kişiye tekmeli tepki

Antalya'da çocukların fotoğraf ve videosunu çeken 2 kişiye tekmeli tepki

ilçesi bölgesinde bulunan bir bölgede otelde tatil yapan gurbetçi aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu kişilere sözlü ve tekmeli tepki gösterdi. Polis yabancı uyruklu 2 şüpheliyle ilgili kişisel verilen kaydedilmesi suçundan işlem başlattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
ABONE OL
Antalya'da çocukların fotoğraf ve videosunu çeken 2 kişiye tekmeli tepki

Otelde tatil yapan bir aile çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia eden yabancı uyruklu bir kişiyi fark etti. Telefonla konuşan kişiye hem sözlü hem de tekme atmaya çalışarak tepki gösteren aile o anları da cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı.

Aileden biri görüntüyü çektiği iddia edilen kişiye tekme vurdu. İki kişi güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

"EMNİYETE BİLGİ VERİLDİ, OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Otel yönetimi tarafından sosyal medyadaki görüntülerin altına yapılan yorumda, "Şirket prensibi gereği en hassas olduğumuz, 'çocuklar' konusunda tarafımızca asla taviz verilmemiş ve ivedilikle tesis dışı edilmişlerdir.

Haklarında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur. Takibi de bizzat tarafımızca ve avukatlarımızca yapılacaktı" denildi.

Olayın ardından otele gelen ekipleri şikayetçi olan 3 ailenin ifadelerini aldı ve şüpheli 2 kişi hakkında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçundan işlem başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA