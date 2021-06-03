İpek Hattat'ın kuryeyi alıkoyma davasında ifadesi ortaya çıktı

"Yüzer'e tableti almaya geldiğimi söyledim. İçeriden İpek Hanım 'Bunlar dolandırıcı, polis çağıracağım' diye bağırmaya başladı. O sırada sitenin güvenliği de geldi. Polis gelinceye kadar bekleyeceğimi söylediler. Ben de 'Beklerim' dedim, o yüzden içeri girdim. Sözde polisi aradılar, polis gelecek diye bekliyorum. O sırada patronu aradım, durumu söyledim. Patron 'Tableti veriyorlarsa al gel, yoksa şikayet etsinler.' dedi. Kapattım, İpek Hanım yine bağırmaya başladı."

İpek Hattat'ın, patronunun gelip kendisinden özür dilemeden buradan çıkamayacağını söylediğini öne süren Demirbaş, "O sırada patron aradı telefonu elimden alıp yarım saat konuştular. Patron 'Çocuğu bırakın, çocuğun suçu yok.' dedi." ifadelerini kullandı.

Hattat'ın ise bu sırada kolunu sıkarak patronuna, "Bak çocuk bembeyaz oldu gelmeyecek misin Halil abisi?" dediğini aktaran Demirbaş, "Konuştuktan sonra telefonumu duvara fırlattı. 'Bak telefon 15 parçaya bölündü sana kimse ulaşamaz. Geç şuraya otur, yok oraya oturma orayı pisletirsin...' dedi. Oturmadım. Sonra Veysel geldi bana sandalye verdi." diye konuştu.