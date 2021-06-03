03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre... 'ın ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Salih Ayhan ’e özel açıklamalarda bulundu. Salih Ayhan, “Şerit ihlali neticesinde meydana geldi.” dedi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
ABONE OL
Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 10.15 sıralarında 'nun 'ın ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Sivas Valisi Salih Ayhan,"Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Feci kazanın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan 'e özel açıklamalarda bulundu.

Salih Ayhan, "Şerit ihlali neticesinde meydana geldi. 3 çocuk, 3 kadın ve 3 erkek hayatını kaybetti."ifadelerini kullandı.

Salih Ayhan A Habere yaptığı açıklamada, "Çocuklar 5, 10 ve 15 yaşlarında 3 kadın, 3 çocuk 3 erken Bir araba da 6 bir araba 3 kişi şu an kazandan kurtulan yok. Adli anlamda gerekli tahkikatlar yapılıyor." dedi.

Ayhan, "HTS kayıtlarından alınan veriye göre; biri Tokat'tan Erzincan'a diğeri Erzincan'dan Tokat'a giderken şerit ihlali yapılıyor." diye konuştu.

Olay yerinden ilk kareler

Olay yerinden ilk kareler

Olay yerinden ilk kareler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA