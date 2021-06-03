Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre... Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Salih Ayhan A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Salih Ayhan, “Şerit ihlali neticesinde meydana geldi.” dedi.
Kaza saat 10.15 sıralarında Erzincan D 100 Karayolu'nun Sivas'ın Gölova ilçesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivas Valisi Salih Ayhan,"Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Feci kazanın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Salih Ayhan, "Şerit ihlali neticesinde meydana geldi. 3 çocuk, 3 kadın ve 3 erkek hayatını kaybetti."ifadelerini kullandı.
Salih Ayhan A Habere yaptığı açıklamada, "Çocuklar 5, 10 ve 15 yaşlarında 3 kadın, 3 çocuk 3 erken Bir araba da 6 bir araba 3 kişi şu an kazandan kurtulan yok. Adli anlamda gerekli tahkikatlar yapılıyor." dedi.
Ayhan, "HTS kayıtlarından alınan veriye göre; biri Tokat'tan Erzincan'a diğeri Erzincan'dan Tokat'a giderken şerit ihlali yapılıyor." diye konuştu.
Olay yerinden ilk kareler
Olay yerinden ilk kareler
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