Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti

Salih Ayhan A Habere yaptığı açıklamada, "Çocuklar 5, 10 ve 15 yaşlarında 3 kadın, 3 çocuk 3 erken Bir araba da 6 bir araba 3 kişi şu an kazandan kurtulan yok. Adli anlamda gerekli tahkikatlar yapılıyor." dedi.