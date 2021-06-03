Nesrişah cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Kızı Naride Nur Yıldızhan iğrenç detayları tek tek anlattı
Iğdır’da Eyüp Yıldızhan’ın 5 yıldır kayıp olarak aranan eski eşi Nesrişah Yorgun’u öldürdüğü, cesedi sandığa gizleyerek evinin bodrum katına gömdüğü ortaya çıktı. Nesrişah Yorgun’un kızı Naride Nur Yıldızhan (22), yaşadığı dehşet dolu geceyi anlattı.
Topçular Mahallesi 111'inci Sokak'taki Akçay Apartmanı 5'inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016'da Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak babası Eyüp Yıldızhan'ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun'u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu.
Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, "Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum" diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik 'hürriyeti tahdit' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, 4 ay önce Nesrişah Yorgun'un dosyasını yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları izinle soruşturmayı derinleştiren ekip, olayı sil baştan incelemeye aldı. Ekipler, Eyüp Yıldızhan'ın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi. Ulaştıkları taksi şoförünün çelik sandığı doğrulaması üzerine polisler, olayın yaşandığı tarihteki kamera kayıtlarını inceledi.
Ekipler, sandığın ailenin 5 yıl önce oturduğu binadan çıkarılmadığını belirledi. Ailenin bodrum katında kiler olarak kullandığı bölümü inceleyen ekipler, kadavra köpeği ile arama yaptı.
SANDIKTAN CESET ÇIKTI
Köpeğin tepki vermesi üzerine fayansları kırarak kazı yapan polis, çelik sandığa ulaştı. Sandığı açan ekipler, cesetle karşılaştı. İncelemede, cesedin Nesrişah Yorgun'a ait olduğunu belirleyen polis, cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan'ın yanında olduğunu belirledikleri İhsan Alver'i de cinayetten kısa bir süre sonra yerleştiği İstanbul'da gözaltına alarak, Iğdır'a getirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Alver, suçunu itiraf etti. Alver, "Eyüp beni çağırdı, kadını öldürmüştü.
Benden cesedi bodruma indirmek için yardım istedi. Olmaz dediysem de 'Yardım etmezsen birlikte yaptık' derim diyerek tehdit etti, korkuttu. O yüzden yardımcı olmak zorunda kaldım" dedi. Alver tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BABAM ANNEMDEN LAHANA SARMASINI İSTEDİ
Yaşadığı kabus dolu geceden 5 yıl sonra, annesinin cenazesinin apartmanın bodrum katında üzeri fayanslarla örtülü bir sandığın içinden çıkmasına çok üzüldüğünü söyleyen çiftin 8 kız çocuğundan Naride Nur Yıldızhan yaşadıklarını ve gördüklerini anlattı. Olay günü annesi ile bir kafede oturduğunu belirten Yıldızhan şunları söyledi:
"Babam, annemi cep telefonu ile arayıp lahana aldığını ve bunu kendisi için sarmasını istedi. Eve gittik. Annem kendisine yardım etmem için beni mutfağa gönderdi. Babam 'sen hastasın, karnın ağrıyor yatağına gir çıkma' diyerek izin vermedi. Ben de yatağımdan çıkmadım. Yatağımda uzanırken babam anneme yardım ediyordu. Babamın elinde küçük bir hap vardı. O hapı annemin birasına attı. Annem birayı yarısına kadar içti. Annem telefonla konuşuyordu, sonra tuvalete gitti. Ben odadayken gürültü duydum.
Merak ettim, baktım, babam kucağında annemi almış getiriyordu. Babam, annemi yatağa koyarken 'Anneme ne oldu?' diye sordum. Babam 'annenin tansiyonu var, düştü, bayıldı' dedi. Ben de 'annemin böyle bir şeyi olmazdı' bana 'sen karışma diye' bağırınca korktum. Karnım ağrıdığı için babam meyve suyu getirdi ve 'iç bir şeyin kalmaz' dedi. Onu içince gözüm kararmaya başladı, düştüm. Sonra gözümü açtığımda hava karanlıktı. Bir tane orta yaşlı kır saçlı adanın sonradan adının İhsan Alver olduğunu öğrendiğim şahıs, yatağı siliyordu, yerde kova ve bulaşık süngeri vardı. Benim uyanmama adam korktu, tedirgin oldu ve babama 'Eyüp kızın kalktı gel' dedi. Babam bana 'bir şey hatırlıyor musun?' sordu.
Ben de hatırlamadığımı belirterek annemi sordum. Babam, 'annenin burnuna yumruk vurdum, kanadı o da evi terk etti' dedi. Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Babamla konuşurken İhsan Alver de yanımızdaydı. Babam beni tuvalete götürdü. Geri döndükten sonra odanın kapısını üzerime kilitledi. Ben 'neden üzerime kapıyı kilitledin?' diye sorunca 'Koy başını sen yat, karışma' dedi. Sonra ışığı açtım, halıların her yeri kandı, ama temizlenmişti. Çok fazla kan vardı. Korktum, tedirgin oldum, 'baba bu ne kan' diye sordum. 'Senin annenin burun kanıdır, sen karışma yat' dedi. Televizyon açmıştı, televizyon ışığı vardı, ben yatakta yatıyordum. Evde sanki temizlik yapıyorlardı. İhsan'la babam ev içinde oraya buraya gidiyorlardı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...