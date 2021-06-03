Samsun’da cezaevinden izinli çıkan şahıs annesini dövüp polislere bıçak çekti

Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise "Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı" dedi.

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