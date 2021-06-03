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Samsun’da cezaevinden izinli çıkan şahıs annesini dövüp polislere bıçak çekti

’da dün saat 22.00 sıralarında, ilçesine bağlı ’nde  cezaevinden izinli çıkan O.S. (35), annesi S.S.'yi döverek, evin eşyalarını dağıttı. Kömürlüğe saklanan O.S., ihbarla gelen polislere de bıçak çekti. Oğlu gözaltına alınan S.S., "Beni ölümle tehdit ediyor" dedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Samsun’da cezaevinden izinli çıkan şahıs annesini dövüp polislere bıçak çekti

Cezaevinden izinli çıkan ve eve alkollü olarak gelen O.S., bilinmeyen nedenle annesi S.S.'ye bağırmaya başladı. Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı.

Polislere bıçak çeken O.S., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. O.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından 'na teslim edildi.

Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise "Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı" dedi.

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