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İstanbul’da yine mavi su kâbusu! Kokudan durulmuyor

'ta bulunan yağmur suyu kanalı bırakılan atıklar nedeniyle yeniden mavi aktı. Yaklaşık 1 ay önce de farklı renklerde akan kanalda, sorun hala devam ediyor. Kanaldan bırakılan atıklar nedeni ile pis koku yayılıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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İstanbul’da yine mavi su kâbusu! Kokudan durulmuyor

'nden başlayan ve sonrasında 'de bulunan dere ile birleşerek 'ne dökülen yağmur suyu kanallarına bırakılan renkli atıklar çevreyi ve vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Akçaburgaz Mahallesi sanayi bölgesindeki yağmur suyu kanalı, bırakılan atıklar nedeni ile mavi renge büründü.

Kanalın, Haramidere'deki kanala akan bölümünde daha önce de mavi ve kırmızı renkte atık bırakılmıştı.

Aynı sorunun 1 aydır devam ediyor olması ise çevredeki vatandaşları rahatsız ediyor.

Kanaldan bırakılan atıklar nedeni ile pis koku yayılıyor.

Haramidere'de bulunan derenin renkli akmasının nedeninin kot yıkama atölyelerinin bıraktığı atıklar olduğu tespit edilmişti. Akçaburgaz Mahallesinden akan kanalında bu yüzden renkli aktığı iddia ediliyor.

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