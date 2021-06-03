İstanbul’da giysi kumbarasından yapılan hırsızlık kameraya yansıdı

Beşiktaş, Gayrettepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokağa yerleştirilen giysi kumbarası bir kadın ve erkek tarafından soyuldu. Çuval monte edilmiş sepetli motosikleti kumbaranın yanına park eden çift, daracık kapaktan içeri giren bir çocuk yardımıyla giysileri çaldı.