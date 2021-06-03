İstanbul’da giysi kumbarasından yapılan hırsızlık kameraya yansıdı
Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde Gayrettepe Mahallesi'nde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokak üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, bir kadın ve erkek tarafından soyuldu. Hırsızlık anları cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beşiktaş, Gayrettepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokağa yerleştirilen giysi kumbarası bir kadın ve erkek tarafından soyuldu. Çuval monte edilmiş sepetli motosikleti kumbaranın yanına park eden çift, daracık kapaktan içeri giren bir çocuk yardımıyla giysileri çaldı.
BEĞENMEDİĞİ GİYSİYİ KUMBARANIN YANINA BIRAKTI
Sokaktan geçenlere aldırış etmeden hırsızlığı gerçekleştiren çift, çocuğun kapaktan uzattığı poşet ve torba içindeki giysileri alarak tek tek çuvala yerleştirdi. Giysileri çuvala yerleştiren kadının bir poşetteki giysileri beğenmeyerek, kumbara kenarına bırakması dikkat çekti.
Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlık sonunda, kumbaradaki çocuk, kapağın başında bekleyen adamın yardımıyla dışarı çıkarak, içinde küçük bir çocuğun da bulunduğu çuvala girdi. Çift, daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
HIRSIZLIK CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Olay, bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çiftin, kumbaranın kapağından kendilerine uzatılan poşet ve torbaları alarak çuvala yerleştirdiği görülüyor.
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