03 Haziran 2021, Perşembe
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Korkutan görüntü! Güvenlik önlemleri alındı

’nın ilçesinde bir tarlada 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Bağcı'nın haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri obrukta inceleme yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Korkutan görüntü! Güvenlik önlemleri alındı

Cihanbeyli ilçesinde çiftçi Kenan Bağcı'ya ait Günyüzü Mahallesi'ndeki pancar ekili tarlada obruk oluştu.

Bağcı'nın haber vermesi üzerine bölgeye gelerek çöküntüyü inceleyen vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Obruğun, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğu görüldü.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri de obrukta inceleme yaptı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

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