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Son dakika: Hatay'dan acı haber: 2 Mehmetçik şehit oldu

haberi... 'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: Hatay'dan acı haber: 2 Mehmetçik şehit oldu

Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yangın çıkan tırın üzerine fabrika duvarının bir kısmı devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri tırdaki 2 askerin olduğunu belirledi.








2 Mehmetçik şehit oldu 2 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

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