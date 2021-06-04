Son dakika: Karneler nasıl verilecek? MEB'den açıklama geldi
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı, karnelerin nasıl verileceğine ilişkin açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebileceği bildirildi. İşte haberin detayları...
Öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren karnelerle ilgili MEB'den açıklama geldi.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.
DEVAMSIZLIK BİLGİLERİ DİKKATE ALINMAYACAK
Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.
İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.
Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak.
Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.
İLKOKULA BAŞLAYACAKLARA YAZ OKULU İMKANI
Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
KARNELER NASIL DAĞITILACAK?
Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.
Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
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