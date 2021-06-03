İş insanı Ali Rıza Gültekin'i öldüren çeteye suikast operasyonu! Silahlarla suçüstü yakaladılar

Gözaltına alınan diğer iki şüpheli M.B. ile İ.B. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

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