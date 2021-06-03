İş insanı Ali Rıza Gültekin'i öldüren çeteye suikast operasyonu! Silahlarla suçüstü yakaladılar
İstanbul'da 2018 yılında silahlı saldırıyla öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin cinayetinin duruşması sonrasında Ali Rıza Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yapan üç kişi; iki ruhsatsız silah ve 23 mermiyle suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin suikast planı, dakikalar kala polis tarafından önlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Suikast Şüphelisi Aracın Yakalanması" soruşturması 26 Mayıs Çarşamba günü açıldı.
İddiaya göre; 14 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde; Balmumcu'daki silahlı saldırıyla öldürülen Crispino Giyim Mağazaları'nın sahibi iş insanı Ali Rıza Gültekin (57) Cinayeti'nin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşması vardı.
İddialara göre; Gültekin'in öldürüldüğü suikast ile ilgili yargılanan şüphelilerin yakınları, mahkeme sürecinde aralarında husumet oluşan Ali Rıza Gültekin'in yakınlarına suikast planladı. Suikasti İstanbul Polisi dakikalar kala önledi.
Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen üç kişinin içerisinde bulunduğu araç, aynı gün Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde durduruldu. İstanbul Adalet Sarayı'na metreler kala durdurulan araçta bulunan İ.B. (20), M.B. (29) ve F.K. (25) adlı üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SUİKAST İDDİALARINI REDDETTİLER...
Durdurulan aracın içerisinde yapılan aramalarda; suikastte kullanılması hedeflenen ve gizli bölmelere saklanmış halde iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 23 mermi ve bir adet " Muşta" bulundu.
Bulunma ve gizli bölmelerden çıkarılma anları polislerin kameralarına da yansıyan bütün suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarındaki suikast hazırlığı suçlamalarını reddeden şüphelilerden F.K. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...