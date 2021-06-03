Artvin’de tomruk yüklü kamyonları tehlikeli dağ yollarında kullanıyorlar

Tehlikeli olan köy yolları, usta kamyon şoförleri için adeta günlük normal iş haline gelmiş. Onlar için eğlenceli olan uçuruma sıfır köy yollarından, tonluk yüklerini karayoluna indiren şoförler, daha sonra depolara götürüleri tomruklar, buradan TIR'lara yüklenerek ağaç sanayisinde kullanılmak için ülkenin dört bir yanına transfer ediliyor.