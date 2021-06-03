Artvin’de tomruk yüklü kamyonları tehlikeli dağ yollarında kullanıyorlar
Artvin’de tomruk işiyle uğraşan kamyon şoförleri tomrukları, kamyonlara yükleyerek 2 bin rakımdan 32 km boyunca uçurumun kenarındaki dağ ve köy yollarında direksiyon sallıyorlar. Tomruklar kamyon ve TIR'lara yüklenerek ağaç sanayisinde kullanılmak için ülkenin dört bir yanına transfer ediliyor.
Artvin'in Merkeze Hızarlı Köyünde araç işiyle uğraşan orman işçileri, evlerine ekmek parası götüre bilmek için büyük zorluklar yaşıyor.
2 bin rakımda çalışan, orman işçileri, tomruk haline getirdiği ağaçları, kamyon kasasına yükleyerek zorlu yolları kat ediyor.
Usta şoförler 32 km boyunca çamurlu, dar ve uçuruma sıfır yollardan geçerek karayoluna iniyor. Kamyonlar, bu zor yollardan ormana boş haliyle 3 saate çıkarken tomruk yükledikten sonra aynı yolu 5 saate iniyorlar.
Tehlikeli olan köy yolları, usta kamyon şoförleri için adeta günlük normal iş haline gelmiş. Onlar için eğlenceli olan uçuruma sıfır köy yollarından, tonluk yüklerini karayoluna indiren şoförler, daha sonra depolara götürüleri tomruklar, buradan TIR'lara yüklenerek ağaç sanayisinde kullanılmak için ülkenin dört bir yanına transfer ediliyor.
14 yıldır bu meslekte olduğunu ifade eden kamyon şoförü Selçuk Usta, yollar her ne kadar korkunçta olsa 14 yıllık tecrübeyle zorlanmadan kamyonu ana yolu indirdiklerini söyleyerek yeni nesilden geleceklerin iyi şoför olması temennisinde bulundu.
Sıkıntılı coğrafya da ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını belirten 32 yaşındaki Şinasi Okal ise, "Meslekte 9 yıllık tecrübeyle işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Zor yollarda direksiyon sallıyoruz, fakat hiçbir iş kolay değil. Şükür bir mesleğimiz var, geçinip gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
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