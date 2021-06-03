03 Haziran 2021, Perşembe
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Taksim Camii'ne turistlerden yoğun ilgi: Caminin içi muhteşem

'un yeni sembollerinden biri haline gelen , açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Endonezyalı Wedaa Dapty , "Bu benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü daha geçen cuma günü açılmış. Caminin içi muhteşem" derken 'den gelen , "Caminin güzelliğine şahit olmak güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Taksim Camii'ne turistlerden yoğun ilgi: Caminin içi muhteşem

Başkan 'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta, kılınan cuma namazıyla ibadete açılan 'ne vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

'nin farklı illerinden camiyi görmek için gelen vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçilerin bir bölümü de namaz vakti camide saf tutuyor. Bazı turistler de caminin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

'dan Türkiye'ye turistik gezi için gelen Wedaa Dapty, caminin dizaynını çok beğendiğini dile getirdi. Dapty, "Bu benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü daha geçen cuma günü açılmış. Caminin içi muhteşem."diye konuştu.

'den gelen da ailesiyle camiyi gezdiklerini ve içeride ibadet ettiklerini kaydetti. Dawa, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Caminin güzelliğine şahit olmak güzel bir duygu." dedi.

'dan gelen de ailesiyle ziyaret ettiği caminin mimarisini beğendiğini dile getirdi.

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