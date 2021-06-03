Liseli genç kıza çatı katında dehşeti yaşattı! 8 gün boyunca...

Sonra beni Maltepe'de bildiği bir binanın çatı katına çıkardı. Fareler vardı. Binanın arka bahçesinden çaldığı battaniyenin üzerinde uyuduk. Geceleri çok soğuktu. Ne yiyecek, ne de para vardı. Beni çatıya kilitleyip geceleri kuru ekmek toplayıp geliyordu.