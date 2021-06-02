Muğla'da 'et yiyen örümcek' korkusu! 1 metre yukarı zıplayabiliyor
Halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen sarıkız örümceği Muğla'nın Yatağan ilçesinde görüldü. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede korkuya yol açtı. Etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor.
YAŞAM İHA
Örümceğin halk arasında ''et yiyen örümcek'' olarak bilinen sarıkız örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.
BÖCEK, SİNEK, KERTENKELE VE FARE İLE BESLENİYOR
Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.
1 METRE ZIPLAYABİLİYOR
Isıya duyarlı hareket ettiği belirtilen sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürütüyor. Etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor.
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