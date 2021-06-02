Hint Okyanusu'nda kaptan Bora Ekşi'yi öldüren Ergin Aktaş’a 45 yıl hapis cezası

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Bir önceki duruşmasa savcı mütalaa vermişti. Mütalaada, ''Sanığın Bora Ekşi'yi öldürdükten sonra kendisine müdahale eden diğer mağdurlara yönelik saldırma fiillerini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Sanık Ergin A.'nın Bora Ekşi'yi 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına, diğer mağdurlara yönelik yapılan 4 kez 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ve 'Silahla tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.