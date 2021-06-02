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Hint Okyanusu'nda kaptan Bora Ekşi'yi öldüren Ergin Aktaş’a 45 yıl hapis cezası

'nda bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı 'yi bıçaklayıp öldürerek gemi mürettebatını da yaralayan makine yağcısı 'a 45 yıl hapis cezası verildi. Kaptan Bora Ekşi'nin yakınları, "Bora'nın gözleri kabusun olsun" diyerek gözyaşı döktü.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Hint Okyanusu'nda kaptan Bora Ekşi'yi öldüren Ergin Aktaş’a 45 yıl hapis cezası

Son dakika:'nda Aralık 2019 tarihinde 'İnce Karadeniz' isimli gemi 'nın limanından yük aldıktan sonra okyanusa açılmış, gemi kaptanı öncesinde tartışma yaşadığı makine yağcısı . tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Karşı kamarada üçüncü kaptan .'nin, Ekşi'nin çığlığı üzerine kamaraya gitmeye çalıştığı, gemiye anons vererek acil durumu belirttiği ve olay yerine mürettebatın gelmesiyle Ergin'in kamaradan çıktığı kaydedilmişti

YANGIN TÜPÜYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Mürettebatın sakinleştirmeye çalıştığı Ergin'in, elindeki bıçakla ikinci kaptana saldırdığı, kaptan Kezban'ın kendisini odaya kilitlediği ve ortada bulunan mürettebatın kaçamadığı için Ergin'in bıçak darbelerine maruz kaldığı tespit edildi. Bu sırada, ' hepinizi öldürmemi istiyor' diyerek bıçağı savurmaya çalışan Ergin'i, gemi personelinin yangın söndürme tüpünü yüzüne sıkarak etkisiz hale getirdikleri belirlendi.

Yaşanan olayın ardından mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen sanık Ergin A., 'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Sri Lanka'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'a getirilen sanık tutuklanmıştı.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Bir önceki duruşmasa savcı mütalaa vermişti. Mütalaada, ''Sanığın Bora Ekşi'yi öldürdükten sonra kendisine müdahale eden diğer mağdurlara yönelik saldırma fiillerini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Sanık Ergin A.'nın Bora Ekşi'yi 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına, diğer mağdurlara yönelik yapılan 4 kez 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ve 'Silahla tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

SON SAVUNMASINI YAPTI

'nde gerçekleşen duruşmaya Bora Ekşi'nin yakınları katılım sağladı. Sanık Ergin A., mahkemede hazır edildi. Son savunmasını gerçekleştiren sanık, 'O zaman psikolojim iyi değildi. Gemiyi savaş gemisi mürettebatı askeri olarak görüyordum.' dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, sanık Ergin A., Bora Ekşi'yi 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, müşteki İsmail Ç., Taşkın Y., Suat K. ve Sedat K.'ı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplamada 39 yıl hapis cezasına, müşteki Fatih D., Erhan G., Kezban T., Coşkun K. ve Cenk Ç, 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 2 yıl hapis cezasına ve 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ergin A., üzerine atılı tüm suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis cezası aldı.



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