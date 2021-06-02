Antalya’da Duygu Çelikten’i öldürüp ormanlık alana gömen katile müebbet hapis cezası verildi
Antalya’da geçtiğimiz yıl ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde bulunan 30 yaşındaki Duygu Çelikten’i bıçaklayarak öldüren 45 yaşındaki Veli Ünver müebbet hapse mahkum oldu. Müebbet hapis cezası alan Veli Ünver SEGBİS odasında büyük şok yaşadığı görüldü.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Afyonkarahisar Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan cinayet zanlısı Veli Ünver Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katıldı.
Diğer 3 sanık ise Antalya E Tipi cezaevinden yine SEGBİS ile duruşmada hazır bulundu. Şikayetçi bölümünde ise Duygu Çelikten'in annesi Leyla, erkek kardeşi Anıl Çelikten yerlerini aldı. Tutuklu sanıkların avukatları duruşma salonunda yerlerini aldı. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek sanıklardan son sözlerini söylemesini istedi.
EN YÜKSEK CEZAYI VERİN
Duruşmada sanıklardan şikayetini tekrarlayan anne Leyla Çelikten, sanıkların tamamını en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Torunlarım her gün annelerini soruyor. Cevap veremiyorum. Benim kızımı öldüren, cesedini hayvanlara yem edenlerden şikayetçiyim. Bu kişilerin tamamı en ağır şekilde cezalandırılsın. Bu katil öyle bir ceza alsın ki tüm dünyaya ibret olsun. Türkiye'ye örnek bir ceza çıksın" diye ağlayarak şikayetini yeniledi. Erkek kardeş Anıl Çelikten ise "Bunların tamamı çete. Hepsi en ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu.
BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM
Katil zanlısı Veli Ünver ise kimseyi öldürmediğini olayın bıçakla değil silahı la meydana geldiğini tekrarlayarak, "O sevdiğim balımdı. Ben suçsuzum. Adaletinize güveniyorum" dedi. Serhat , ağabeyi Doğukan Özcan ve cesedin gömülmesine aracılık eden Mahsun Demiralp ise pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep ettiler.
ŞOKA GİRDİ
Son sözlerin ardından mahkeme karar için duruşmaya yarım sat ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme Veli Ünver'in "Kasten insan öldürmeden" müebbet hapse mahkum etti. Hiçbir indirim uygulanmadı. Mahkeme ayrıca Serhat, ağabeyi Doğukan Özcan ve cesedin gömülmesine aracılık eden Mahsun Demiralp'i için ise "Delilleri yok etmekten" 4'er yıl hapse mahkum etti. Yattıkları süre göz önüne alınarak 3 sanığın tahliyesine karar vererek mahkemeyi bitirdi. Mübebet hapis cezası alan Veli Ünver SEGBİS odasında büyük şok yaşadığı görüldü.
SİYAHLARI ÇIKARTIP UYUYACAĞIM
Duruşma sonrası açılama yapan anne Leyla Çelikten iki elini havaya açarak, "Bugün siyahları çıkartıp ilk kez uyuyacağım. Buradan atv televizyonu ve Müge Anlı'ya teşekkür ediyorum. Bunlara verilen hiçbir ceza benim kızımı geri getiremeyecek. Bunu biliyorum. Ben ölene kadarda evlat acısı yüreğimde yanacak " dedi. Erkek kardeş Anıl Çelikten ise; "Katil mahkum oldu. Ancak bizim acımız ölene kadar dinmeyecek" diye konuştu.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül'de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ünver., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten'in cesedini Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.
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