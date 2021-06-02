Antalya’da Duygu Çelikten’i öldürüp ormanlık alana gömen katile müebbet hapis cezası verildi

EN YÜKSEK CEZAYI VERİN

Duruşmada sanıklardan şikayetini tekrarlayan anne Leyla Çelikten, sanıkların tamamını en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Torunlarım her gün annelerini soruyor. Cevap veremiyorum. Benim kızımı öldüren, cesedini hayvanlara yem edenlerden şikayetçiyim. Bu kişilerin tamamı en ağır şekilde cezalandırılsın. Bu katil öyle bir ceza alsın ki tüm dünyaya ibret olsun. Türkiye'ye örnek bir ceza çıksın" diye ağlayarak şikayetini yeniledi. Erkek kardeş Anıl Çelikten ise "Bunların tamamı çete. Hepsi en ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu.