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Diyarbakır’da vahşet! Çocuklarının yanında eşini kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gözü dönmüş isimli İsimli cani koca kahvaltıda tartıştığı 38 yaşındaki eşi 'nin üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Diyarbakır’da vahşet! Çocuklarının yanında eşini kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı

Olay, pazar günü, ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. , iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi ile kahvaltı ederken tartıştı.

ÖNCE KIZGIN YAĞI SONRA KAYNAR SUYU DÖKTÜ

Bu sırada İrfan Müjdeci, 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.

Meral Müjdeci'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

TUTUKLANDI

İrfan Müjdeci ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral Müjdeci de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, DİYE ŞİKAYET ETMEMİŞ

Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral Müjdeci'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi.

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