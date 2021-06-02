Diyarbakır’da vahşet! Çocuklarının yanında eşini kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, DİYE ŞİKAYET ETMEMİŞ

Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral Müjdeci'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi.