Ankara'da hastasının bıçakladığı doktor: 1 santim ile felç olmaktan kurtuldum

'BU KADAR TEHLİKELİ BİR İŞ YAPMAK İSTEMİYORUM'

Çok üzücü bir olay yaşadığını kaydeden Doktor İskender, "Çok ciddi önemlerin alınması gerekiyor. Yaralanmayı, sakat kalmayı, bu tarz riskleri bilerek, kabul ederek mesleği seçmedim. Bir kolluk kuvveti değilim, o riskleri alarak meslek seçeyim. Polis olmak istersiniz; ama riskleri vardır, bilerek tercih edilir. Ama hekimlik böyle bir şey olmamalı; üzücü nokta bu.