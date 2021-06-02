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Ankara'da hastasının bıçakladığı doktor: 1 santim ile felç olmaktan kurtuldum

'da 5 gün önce hastası tarafından bıçaklandıktan sonra tedaviye alınan doktor Ertan İskender, "Tam omurgaya isabet etmiş. 1 santimetre daha altında olsaydı sinir köküne isabet ediyordu. O zaman felç olabilirdim” ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Ankara'da hastasının bıçakladığı doktor: 1 santim ile felç olmaktan kurtuldum

poliklinik bölümünde 28 Mayıs günü asistan Doktor Ertan İskender, hastası tarafından bıçaklandı. Sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralanan İskender, ameliyata alındı. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatın ardından Erdat İskender'in tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiyi giden İskender, yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde kritik olan 5'inci günü geride bıraktığını söyledi.

Evli ve 1 çocuk babası İskender, sağ yüzük ve orta parmağından birinin uç kısmı, diğerinin tendomlarının kesildiğini belirterek, "Aslında bel bölgemdeki yaralanma çok daha önemliydi. Dün ameliyat öncesi o bölgenin durumunu doktor arkadaşımla inceledim. Gerçekten Allah korumuş. Felç de kalabilirdim. Hayatım bambaşka bir yere gidebilirdi. Yaklaşık 8-9 santim bir derinliğe kadar gidiyor bıçak. Tam omurgaya isabet etmiş. 1 santimetre daha altında olsaydı sinir köküne isabet ediyordu. O zaman felç olabilirdim" diye konuştu.

'ÇOK EMEK VERİLEN BİR HASTAYDI'

İskender, kendisini bıçaklayan hastasına çok emek verdiğini anlatarak, "Hastanın ayağının üzerinden araç geçmişti. Uyguladığımız tedaviyle sadece 3 parmağını kesip ayağını kurtardık. Psikolojik rahatsızlığını gördük. Camdan atlayacaktı ve biz engelledik. Ailesine de çok destek olduk. Arada kontrole geliyordu. Gerçekten emek gösterilen bir hastadan böyle bir şeyin gelmesi asıl üzücü olay" dedi.

'BU KADAR TEHLİKELİ BİR İŞ YAPMAK İSTEMİYORUM'

Çok üzücü bir olay yaşadığını kaydeden Doktor İskender, "Çok ciddi önemlerin alınması gerekiyor. Yaralanmayı, sakat kalmayı, bu tarz riskleri bilerek, kabul ederek mesleği seçmedim. Bir kolluk kuvveti değilim, o riskleri alarak meslek seçeyim. Polis olmak istersiniz; ama riskleri vardır, bilerek tercih edilir. Ama hekimlik böyle bir şey olmamalı; üzücü nokta bu.

Şükrediyorum; ama neye şükredeceğimizi şaşırdık. 1 santimetre bir mesafeden bahsediyorum. Daha aşağıda olsaydı veya orta hatta bambaşka şeyler yaşanabilirdi. Yanımdaki atardamar parçalamış, orada kanama olduğu için sağ tarafta uyuşukluk var.

Uyuşukluk geçer diyorlar, olumlu şeyler söylüyorlar. Bunun zaten psikolojik yanını tahmin edemezsiniz. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğim gibi bir daha bu kadar yoğun, stresli, tehlikeli bir iş de yapmak istemiyorum" dedi.

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