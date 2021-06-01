Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bomba alarmı! İhbar asılsız çıktı

SON DAKİKA HABERİ | Bu gece saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı için yurt dışı kaynaklı bir ihbar yapıldı. Gülyalı ilçesinde bulunan havalimanındaki ihbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri gitti.

Polis ekipleri, pistteki ve iniş yapan uçakların kargo ve kabin bölümünde arama çalışmaları başlattı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına gelerek incelemelerde bulundu.

Bu sırada ise uçak seferlerinde bir müddet aksama oldu.