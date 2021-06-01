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Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bomba alarmı! İhbar asılsız çıktı

haberi... 'nda bir uçağa ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri gitti. Ordu Valisi ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına intikal etti. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Bu gece saatlerinde için yurt dışı kaynaklı bir ihbar yapıldı. Gülyalı ilçesinde bulunan havalimanındaki ihbar üzerine olay yerine polis ve imha uzmanı ekipleri gitti.

Polis ekipleri, pistteki ve iniş yapan uçakların kargo ve kabin bölümünde arama çalışmaları başlattı.

Ordu Valisi ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına gelerek incelemelerde bulundu.

Bu sırada ise uçak seferlerinde bir müddet aksama oldu.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Burada yetkililerden edinilen bilgiye göre ihbarın asılsız olduğu ve yurt dışından yapıldığı, ihbarı gerçekleştiren kişinin tespit edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

VALİ YOLCULAR İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Bu sırada Ordu Valisi Tuncay Sonel, beraberindekiler ile birlikte yolculara bilgilendirme yaptı. Yolcular ile yakından ilgilenen Vali Sonel, herhangi bir aksaklığın olmadığına dair bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan tüm kontrollerin ardından uçak seferleri normale döndü.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." dedi.

Havalimanında bomba alarmı asılsız çıktı HAVALİMANINDA BOMBA ALARMI ASILSIZ ÇIKTI

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