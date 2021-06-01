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Kamile Yavuz'un katilinin ilk cinayeti değil! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahsın daha önce işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. Olayda, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Yavuz, aralarında çıkan tartışma sonucu iki çocuk annesi eşi Kamile Yavuz'u çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Kamile Yavuz'un katilinin ilk cinayeti değil! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

30 Mayıs Pazar saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi.

Olayda, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Yavuz (36), aralarında çıkan tartışma sonucu iki çocuk annesi eşi Kamile Yavuz'u (33) çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Zanlı kocanın, 2003'te İzmir'de işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı.

6 yıl cezaevinde yattıktan sonra İnfaz Kanunu'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı.

Bafra'da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı. İnfazı yanan Faruk Yavuz cezasının geri kalan kısmı 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi.

Buradan da açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz'un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Talihsiz kadın, dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

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