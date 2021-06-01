Kamile Yavuz'un katilinin ilk cinayeti değil! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Bafra'da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı. İnfazı yanan Faruk Yavuz cezasının geri kalan kısmı 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi.

Buradan da açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz'un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Talihsiz kadın, dün gözyaşları içinde toprağa verildi.