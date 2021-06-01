01 Haziran 2021, Salı
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Yengesine tecavüz eden jokey Uğur Polat yolun sonuna geldi! Her satırı korkunç

haberine göre; Türkiye'nin en iyi 5 jokeyinden biri olarak gösterilen 'ın iki jokey arkadaşıyla birlikte yengesine suçundan aldıkları hapis cezasının iptal talebi, tarafından reddedildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.06.2021
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Yengesine tecavüz eden jokey Uğur Polat yolun sonuna geldi! Her satırı korkunç

Böylece sanıklara verilen 15'er yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu. Olay, 'de Mayıs 2016'da yaşanmıştı. 'ın 'de yaşayan ağabeyinin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N.P., Uğur Polat'ın evine gitti.

Evde bulunan Uğur Polat jokey arkadaşları . ve Erhan G. kar maskeleri takarak kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Polat, genç kadına etti.

Evden kaçan kadın yoldaki bir kişiden yardım istedi ve polise ihbarda bulundu. Üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden koksun kılmak'tan dava açıldı.

3 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. 20. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçundan 3 jokeye 15'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar kararı 'a taşıdı.

. İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti ve 3 sanığa verilen hapis cezası onandı.

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