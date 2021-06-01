Yengesine tecavüz eden jokey Uğur Polat yolun sonuna geldi! Her satırı korkunç

Böylece sanıklara verilen 15'er yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu. Olay, İstanbul Bakırköy'de Mayıs 2016'da yaşanmıştı. Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyinin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N.P., Uğur Polat'ın evine gitti.