HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı | Yola çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 1 Haziran 2021
1 Haziran 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin'in iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 1 Haziran 2021 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin'in iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara'nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara'nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a yönelik verilen sarı alarm uyarısı gece boyu etkili olan yağmurda kendini gösterdi. Şehrin bir çok noktasında sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada İstanbul'da sağanak yağış için sarı alarm verilmişti. Gece 02.00 sıralarında başlayan yağmur şehrin birçok bölgesinde etkili oldu. Yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar etkili oldu.
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları ile Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güney kesimleri ile Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il merkezi ile güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu,
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IĞDIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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