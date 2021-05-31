Vicdansız dolandırıcılar! Elazığ’da yaşlı kadının, 'Cinayete karışmışsın' diyerek para ve altınlarını aldılar
Elazığ'da merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü’nde yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Ümmü Gülsüm Demir'i, kendilerini polis olarak tanıtıp, ‘Cinayete karışmışsın, evdeki para ve altınları ver kurtul’ diyerek kandırıp, para ve altınlarını alan 2 kişi yakalandı.
Merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde oturan Ümmü Gülsüm Demir'i telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, "Cinayete karışmışsın. Seni bu durumdan kurtaracağız, evine ekip göndereceğiz evdeki altın parayı ver, kurtul." dedi.
Paniğe kapılan Demir, eve gelen 2 kişiye 7 bin lira, 3 çeyrek, 2 yarım ve 1 gram altınını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Demir, jandarmaya haber verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelilerin M.Y. (23) ve Ş.K. (32) olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla Demir'den aldıkları para ve altınla yakalandı.
'BENİ KANDIRDILAR, TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER'
Ekipler, para ve altınları Demir'e para ve altınlarını teslim etti. Ekiplere teşekkür eden Ümmü Gülsüm Demir, "Kendisini polis olarak tanıtan şahıs ev telefonunu aradı ve 'Sen öldürme olayına karışmışsın. Seni bu durumdan kurtaracağız, evine ekip göndereceğiz evdeki altın parayı ver kurtul' dediler. Ben de korktum tamam dedim. Daha sonra iki erkek şahıs geldi ve evdeki altın ve parayı verdim, gittiler. Daha sonra jandarmayı aradım ve olayı anlattım. Allah razı olsun jandarmamızdan bana çok yardımcı oldular, hemen de yakaladılar. Allah böyle tuzağa da kimseyi düşürmesin. Beni kandırdılar. Aldıkları kefen ve ölünce kimseye yük olmamak için dişimle tırnağımla biriktirdiğim paramdı" diye konuştu.
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