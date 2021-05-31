Şanlıurfa'da Elif Bereket'in ölümünde Adli Tıp Raporu ile şok gerçek ortaya çıktı

RAPOR: SÜRÜCÜ ASLİ, MAKTUL ATL DÜZEYDE KUSURLU

Ali Badıllı, ifadesinde ayrıca kendisi gibi yaşamını yitiren Elif Bereket'in de kusurlu olduğunu öne sürdü. Ancak mahkemenin isteği üzerine Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen rapor okundu. Rapora göre, Badıllı'nın hızını ayarlamayıp, ilk geçiş hakkını yayaya vermeyerek kazaya yol açtığına değinilerek asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Elif Bereket ise araçları kontrol etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 'alt düzeyde tali kusurlu' bulundu. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen raporda şu ifadelere yer verildi: