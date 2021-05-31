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Son dakika: İstanbullular dikkat: Bahçeşehir TEM'de araç takla attı! Trafik kilitlendi

Son dakika haberine göre Bahçeşehir istikametinde önündeki araca çarpan araç takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken 'de her iki yönde de trafik kilitlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: İstanbullular dikkat: Bahçeşehir TEM'de araç takla attı! Trafik kilitlendi

Kaza 13.30 sıralarında mevkii istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 NJ 2052 plakalı Mürsel Çöl yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken önünde seyir eden 34 PV 9627 plakalı yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Çöl'ün kullandığı araç takla atarak 34 KB 5172 plakalı yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada takla atan otomobil sürücüsü Mürsel Çöl yaralandı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ambulansla 'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle her istikamette trafik kilitlendi. Trafik durma noktasına gelirken, sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.

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