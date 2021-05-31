Son dakika: Metro İstanbul duyurdu! Taksim istasyonu kapatıldı
Son dakika haberine göre Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.
İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:
İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.