31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: Metro İstanbul duyurdu! Taksim istasyonu kapatıldı

Son dakika haberine göre , kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın istasyonu ile 'nın kapatıldığını duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Metro İstanbul duyurdu! Taksim istasyonu kapatıldı

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.

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