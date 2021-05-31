SON DAKİKA | Manisa Saruhanlı'da korkunç görüntü | Sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı
Son dakika yaşam haberleri... Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Büyükbelen mahallesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı. Korkunç anlar kameralara yansıdı.
Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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