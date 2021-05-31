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SON DAKİKA | Manisa Saruhanlı'da korkunç görüntü | Sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı

Son dakika yaşam haberleri... 'nın 'ne bağlı Büyükbelen mahallesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı. Korkunç anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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SON DAKİKA | Manisa Saruhanlı'da korkunç görüntü | Sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı

'nın ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Manisa'da korkunç görüntü MANİSA'DA KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Korkunç anlar kameralara yansıdı.

İşte o anlar...





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