Konya'da boks antrenörünün öldüğü olayda yaralanan arkadaşı olay anını anlattı

'YEMEĞE DAVET ETTİ'

Daha önce eşinden boşanan, olay günü şiddete uğrayan A.E. ise ifadesinde apartmanda 3 yıldır oturduğunu, olay günü de akşam işten evine geldiğini ve yan dairede oturan 2 aydır tanıdığı komşusu Yaşar Karadeniz'in kendisini yemeğe davet ettiğini söyledi. Davet üzerine 5 yaşındaki oğlunu da alıp komşusuna gittiğini belirten A.E. şöyle konuştu:

''Çocuğum salonda televizyonda çizgi filme bakmaya başladı. Ben onun karnını daha önce doyurmuştum. Yaşar ve arkadaşı Fatih, evin balkon kısmına sofra hazırlamışlar. Beni de yanlarına davet ettiler. Ben de balkona çıkarak onların karşı tarafında köşeye oturdum. Ben de yemeğimi yediğimi söyleyip, ancak biraz kavurma ve peynirden alabilirim diyerek muhabbet etmeye başladık.''